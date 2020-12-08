Британці зможуть отримати вакцини від коронавірусу COVID-19 за принципом "змішувати і поєднувати''. Завдяки цьому вдасться стимулювати різні частини імунної системи людини.

Вчені з робочої групи щодо питань вакцин у Великій Британії заявили, що спробують давати людям дозу одного типу препарату, а потім – підсилюватимуть його дію іншим, пише Daily Mail.

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Зауважимо, що наразі усім вакцинам, які є близькими до затвердження у Великій Британії, потрібні 2 дози, аби максимально ефективно запобігти COVID-19.

Важливо! Оскільки працюють препарати по-різному, отримання доз різних вакцин може "максимізувати" імунну відповідь та забезпечити кращий, триваліший захист.

Керівник робочої групи Кейт Бінгем повідомила, що випробування цього методу у Великобританії розпочнуть вже у 2021 році.

Теорія, згідно з якою комбіновані вакцини працюватимуть ефективніше, не є новою. Проте наразі вона не отримала офіційного підтвердження у світі, зазначили дослідники.

Заступник голови робочої групи Клайв Дікс підкреслив, що учасники експерименту отримуватимуть лише схвалені урядом вакцини.

Як допоможе "змішування" вакцин

На таку ідею науковців наштовхнула думка про те, що різні вакцини провокують різні частини імунної системи – антитіла та Т-клітини.

Т-клітини потрібні організму, аби атакувати клітини, які вже інфіковані коронавірусом. Це дозволяє зупинити реплікацію вірусу, тобто зараження здорових клітин.

Антитіла блокують поглинання вірусів у клітини, а Т-клітини ідентифікують клітини, які були заражені, а потім виводять їх. В ідеалі – ви захочете мати обидва з них,

– пояснили вчені.

"Принцип "змішувати та поєднувати" полягає в тому, аби максимізувати силу імунної відповіді. І у такий спосіб захистити людей від вірусної інфекції", – зауважили дослідники.

Вакцинація у Великій Британії: коротко