Британская архитектор Сюзанна Брюэр создала прототип инвалидной коляски только с двумя колесами и креслом, которое переводит пользователя от сидячего до стоячего положения.

Над разработкой женщина с 2018 года работала вместе со своим сыном Джарвисом. Уникальное инвалидное кресло получило название Walking Wheelchair, сообщает Dezeen.

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Почему Брюэр создала Walking Wheelchair

Архитектор отметила, что в жизни есть много ситуаций, когда приходится стоять. Например, когда человек проводит презентацию на работе, идет в узком проходе или когда его обслуживают в баре. Часто нужно дотянуться до полки в супермаркете или на собственной кухне.

Мы заметили, как часто люди на колясках могут теряться в толпе. Поэтому подумали: было бы замечательно, если бы они могли вести разговор на одной высоте с другими,

– сказала Брюэр.

Levo, Sunrise Medical и Dassault Systèmes ранее уже разрабатывали стоячие инвалидные коляски. Обычно они имели 2 – 3 пары колес, чтобы сбалансировать вес пользователя. Механизм разворачивал плоскость сиденья в вертикальное положение, а для поддержки человека использовали специальные опоры для колен.

Важно! Зато изобретение Сюзанны Брюэр имеет не такую ​​громоздкую конструкцию. Сиденье может подниматься и опускаться вертикально – примерно как в офисных стульях.



Так выглядит разработка британцев / Фото Dezeen

Особенности работы над изобретением

Брюэр и ее сын еще не имели опыта работы над такими разработками. К тому же, у них не было бюджета, чтобы создавать отдельные компоненты тележки "с нуля". Поэтому они покупали их в интернете, а потом собирали вместе, пользуясь помощью специалистов-инженеров.

Колесную основу я заказывала в Словакии, так было дешевле. Она давала возможность управлять ею с помощью туловища или специального рычага, а не ногами,

– рассказала изобретательница.

И добавила, что поршень, благодаря которому поднимается седло, изготовили из ножки электрического стола и ремня безопасности, заказанного на eBay. По словам Брюэр, архитектурные навыки даже подсознательно, но стали ей пригодится.

С проектом уже ознакомилась благотворительная организация Back Up Trust, которая оказывает поддержку людям с повреждением спинного мозга. В ближайшее время могут начать тестирование изобретения. Брюэр намерена его усовершенствовать, чтобы подготовить к выходу на рынок.

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