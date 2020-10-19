Британська архітекторка Сюзанна Брюер створила прототип інвалідного візка лише з двома колесами та кріслом, яке переводить користувача від сидячого до стоячого положення.

Над розробкою жінка працювала разом зі своїм сином Джарвісом. Унікальне інвалідне крісло отримало назву Walking Wheelchair, повідомляє Dezeen.

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Чому Брюер створила Walking Wheelchair

Архітекторка наголосила, що у житті є багато ситуацій, коли доводиться стояти. Наприклад, коли людина проводить презентацію на роботі, йде у вузькому проході чи коли її обслуговують у барі. Часто потрібно дотягнутися до полички у супермаркеті чи на власній кухні.

Ми помітили, як часто люди на візках можуть губитися в натовпі. Тож подумали: було б чудово, якби вони могли вести розмову на одній висоті з іншими,

– зауважила Брюер.

Levo, Sunrise Medical та Dassault Systèmes раніше вже розробляли стоячі інвалідні візки. Зазвичай вони мали 2 – 3 пари коліс, аби збалансувати вагу користувача. Механізм розвертав площину сидіння у вертикальне положення, а для підтримки людини використовували спеціальні опори для колін.

Важливо! Натомість винахід Сюзанни Брюер має не таку громіздку конструкцію. Сидіння може підійматися та опускатися вертикально – приблизно як у офісних стільцях.



Так виглядає розробка британців / Фото Dezeen

Особливості роботи над винаходом

Брюер та її син ще не мали досвіду роботи над такими розробками. До того ж, у них не було бюджету, аби створювати окремі компоненти візка "з нуля". Тож вони купували їх в інтернеті, а потім збирали разом, користуючись допомогою спеціалістів-інженерів.

Колісну основу я замовляла у Словаччині, так було дешевше. Вона давала можливість керувати нею за допомогою тулуба або спеціального ричага, а не ногами,

– розповіла винахідниця.

Й додала, що поршень, завдяки якому підіймається сідло, виготовили з ніжки електричного столу та ременя безпеки, замовленого на eBay. За словами Брюер, архітектурні навики навіть підсвідомо, але стали їй у пригоді.

З проєктом вже ознайомилася благодійна організація Back Up Trust, яка надає підтримку людям із пошкодженням спинного мозку. Найближчим часом можуть розпочати тестування винаходу. Брюер має намір його вдосконалити, аби підготувати до виходу на ринок.

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