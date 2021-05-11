Тестовые испытания регулярных рейсов с материка в районы на островах происходят впервые и финансируются правительством. Они будут продолжаться в течение месяца.

Примечательно Американская сеть супермаркетов Kroger доставлять товары дронами

О проекте

В разработке проекта приняли участие Саутгемптонский университет и несколько производителей беспилотников. Так, большой самолет доставит посылки в аэропорт Сент-Мэри, а компактные дроны – переместят их между островами.

Беспилотник британской компании Windracers Limited был разработан для доставки товаров людям, которые живут в отдаленных местах. Он способен летать в плохих погодных условиях, в том числе во время тумана. БПЛА может перевозить 100 килограммов почты любой формы и размера, что эквивалентно типичному режиму доставки.

Если испытания пройдут успешно, Королевская почта рассмотрит возможность внедрения технологии в своей почтовой сети, чтобы помочь реализовывать доставку в более отдаленные уголки страны.

На этих островах есть несколько действительно отдаленных районов, и это потрясающий способ помочь нам добраться до них,

– отметила местная почтальон Эми Ричардс.

Заметим, доставку посылок с помощью беспилотника Королевская почта впервые испытала в прошлом году на острове Малл, что у побережья Шотландии. Следующий шаг – коммуникация с местными жителями о целесообразности такой инициативы.