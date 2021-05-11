Тестові випробування регулярних рейсів з материка до віддалених районів на островах відбуваються вперше та фінансуються урядом. Вони триватимуть впродовж місяця.

Варте уваги Американська мережа супермаркетів Kroger доставлятиме товари дронами

Про проєкт

У розробці проєкту взяли участь Саутгемптонський університет та декілька виробників дронів. Так, великий літак доправить посилки в аеропорт Сент-Мері, а компактні дрони – перемістять їх між островами.

Безпілотник британської компанії Windracers Limited був розроблений для доставки товарів людям, які мешкають у віддалених місцях. Він здатний літати в поганих погодних умовах, зокрема під час туману. БПЛА може перевозити 100 кілограмів пошти будь-якої форми та розміру, що еквівалентно типовому режиму доставки.

Якщо випробування пройдуть успішно, Королівська пошта розгляне можливість впровадження технології у своїй поштовій мережі, щоб допомогти реалізовувати доставку в більш віддалені куточки країни.

На цих островах є кілька справді віддалених районів, і це приголомшливий спосіб допомогти нам дістатися до них,

– відзначила місцева листоноша Емі Річардс.

Зауважимо, доставку посилок за допомогою безпілотника Королівська пошта вперше випробувала торік на острові Малл, що біля узбережжя Шотландії. Наступний крок – комунікація з місцевими жителями щодо доцільності такої ініціативи.