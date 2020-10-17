Преподаватели анатомии используют VR-очки на занятиях: впечатляющее видео
В университете Ковентри, в Великобритании, преподаватели проводят занятия по анатомии, используя гарнитуру виртуальной реальности.
Таким образом студентов пытается погрузить внутрь тела – для более детальной и наглядной демонстрации, сообщает Associated Press.
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Благодаря очкам виртуальной реальности они имеют возможность увидеть подробно работу мышц, сосудистой системы и костей изнутри.
Современные технологии для подготовки студентов-медиков / Скриншот с видео
Усовершенствовать процесс преподаватель надеется с введением 5G технологий в университете, которые обещают большую скорость и стабильное подключение большего количества устройств одновременно.
Сейчас студенты могут получить доступ к уроку на любом подключенном устройстве. При этом, физическое присутствие в аудитории не нужна. По словам преподавателей, виртуальные занятия не смогут заменить традиционное обучение, но они предлагают другой интересный опыт.
Мы не можем окунуться в человеческое тело, поэтому это создает определенные сложности для восприятия. С помощью VR мы можем это сделать,
– подчеркнула Наташа Тейлор, профессор университета Ковентри.
И добавила, что именно поэтому для студентов-медиков или всех тех, кому приходится изучать особенности человеческого тела - это идеальное решение.
В Великобритании проводят занятия, используя VR-очки: видео