В университете Ковентри, в Великобритании, преподаватели проводят занятия по анатомии, используя гарнитуру виртуальной реальности.

Таким образом студентов пытается погрузить внутрь тела – для более детальной и наглядной демонстрации, сообщает Associated Press.

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Благодаря очкам виртуальной реальности они имеют возможность увидеть подробно работу мышц, сосудистой системы и костей изнутри.



Современные технологии для подготовки студентов-медиков / Скриншот с видео

Усовершенствовать процесс преподаватель надеется с введением 5G технологий в университете, которые обещают большую скорость и стабильное подключение большего количества устройств одновременно.

Справка. 5G – это пятое поколение мобильной связи, преемник стандарта 4G. Большинство стран в мире только тестируют эту сеть. Новую сеть поддерживают только новые смартфоны, которые выпустили в 2019 – 2020 годах.

Сейчас студенты могут получить доступ к уроку на любом подключенном устройстве. При этом, физическое присутствие в аудитории не нужна. По словам преподавателей, виртуальные занятия не смогут заменить традиционное обучение, но они предлагают другой интересный опыт.

Мы не можем окунуться в человеческое тело, поэтому это создает определенные сложности для восприятия. С помощью VR мы можем это сделать,

– подчеркнула Наташа Тейлор, профессор университета Ковентри.

И добавила, что именно поэтому для студентов-медиков или всех тех, кому приходится изучать особенности человеческого тела - это идеальное решение.

В Великобритании проводят занятия, используя VR-очки: видео