12-летний американец Калеб Андерсон может войти в историю как самый молодой студент, который когда-либо изучал аэрокосмическую технику в Технологическом институте Джорджии.

Он может стать студентом престижного учебного заведения уже осенью 2020 года, сообщает Daily Mail.

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Вундеркинд ошеломил приемную комиссию высоким уровнем своих знаний и способностью оценивать и хранить сложную информацию. "Я не думаю, что что-нибудь, что сделал бы Калеб, было бы для нас нормальным явлением", – прокомментировала Клэр Андерсон, его мать.

Калеб начал имитировать язык своей матери, когда ему было всего 4 недели. До 2 лет он уже мог читать Конституцию США. А когда ему было всего лишь 3 года, его приняли в MENSA.

Справка. MENSA – организация, объединяющая людей с высоким коэффициентом интеллекта. Она ищет людей с высоким уровнем интеллекта и создает для них благоприятные условия для развития.

Кроме английского языка, Калеб свободно владеет испанским, французским и мандаринском. "Я не слишком умный, я просто быстро воспринимаю информацию", – отметил он. Парень хотел бы пройти стажировку у известного изобретателя и предпринимателя Илона Маска.

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Вундеркинд четко помнит, как учился в первом классе: все были намного выше, ведь ему тогда было всего 2 года – он только научился ходить Калеб быстро перешел в среднюю школу, но его одноклассники-подростки были этому не рады.

"Они так смотрели на меня... Вели себя со мной как с аномалией", – отметил он. Калеб закончил среднюю школу, когда ему было 11. После этого еще год учился аэрокосмической технике в Техническом колледже.

Интересно! Мама Калеба имеет степень магистра в области образования, отец работает в сфере ИТ. Большинство родителей помогают своим 12-летним детям с уроками, но родители Калеба с этим справиться уже не могут – ведь не разбираются в области ракетостроения.