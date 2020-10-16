Хочет на стажировку к Маску: 12-летний вундеркинд будет изучать ракетостроения
12-летний американец Калеб Андерсон может войти в историю как самый молодой студент, который когда-либо изучал аэрокосмическую технику в Технологическом институте Джорджии.
Он может стать студентом престижного учебного заведения уже осенью 2020 года, сообщает Daily Mail.
Обратите внимание Мировой рекорд: 12-летний школьник собрал дома ядерный реактор – видео
Вундеркинд ошеломил приемную комиссию высоким уровнем своих знаний и способностью оценивать и хранить сложную информацию. "Я не думаю, что что-нибудь, что сделал бы Калеб, было бы для нас нормальным явлением", – прокомментировала Клэр Андерсон, его мать.
Калеб начал имитировать язык своей матери, когда ему было всего 4 недели. До 2 лет он уже мог читать Конституцию США. А когда ему было всего лишь 3 года, его приняли в MENSA.
Кроме английского языка, Калеб свободно владеет испанским, французским и мандаринском. "Я не слишком умный, я просто быстро воспринимаю информацию", – отметил он. Парень хотел бы пройти стажировку у известного изобретателя и предпринимателя Илона Маска.
Американец станет студентом в возрасте 12 лет видео CBS This Morning
Вундеркинд четко помнит, как учился в первом классе: все были намного выше, ведь ему тогда было всего 2 года – он только научился ходить Калеб быстро перешел в среднюю школу, но его одноклассники-подростки были этому не рады.
"Они так смотрели на меня... Вели себя со мной как с аномалией", – отметил он. Калеб закончил среднюю школу, когда ему было 11. После этого еще год учился аэрокосмической технике в Техническом колледже.