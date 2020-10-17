В університеті Ковентрі, що у Великій Британії, викладачі проводять заняття з анатомії, використовуючи гарнітуру віртуальної реальності.

У такий спосіб студентів намагається занурити в середину тіла – для більш детальної та наочної демонстрації, повідомляє Associated Press.

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Завдяки окулярам віртуальної реальності вони мають можливість побачити детально роботу м'язів, судинної системи та кісток зсередини.



Сучасні технології для підготовки студентів-медиків / Скриншот з відео

Вдосконалити процес викладач сподівається із запровадженням 5G технологій в університеті, які обіцяють більшу швидкість та стабільне підключення більшої кількості пристроїв одночасно.

Довідка. 5G – це п'яте покоління мобільного зв'язку, наступник стандарту 4G. Більшість країн у світі лише тестують цю мережу. Новітню мережу підтримують лише нові смартфони, які випустили у 2019 – 2020 роках.

Наразі студенти можуть отримати доступ до уроку на будь-якому підключеному пристрої. При цьому, фізична присутність в аудиторії не потрібна. За словами викладачів, віртуальні заняття не зможуть замінити традиційне навчання, але вони пропонують інший цікавий досвід.

Ми не можемо зануритися в людське тіло, тож це створює певні складнощі для сприйняття. За допомогою VR ми можемо це зробити,

– підкреслила Наташа Тейлор, професорка університету Ковентрі.

Й додала, що саме тому для студентів-медиків або всіх тих, кому доводиться вивчати особливості людського тіла – це ідеальне рішення.

У Великій Британії проводять заняття, використовуючи VR-окуляри: відео