Британський мільйонер розробив унікальну технологію виробництва алмазів. Завдяки ній їх можна вирощувати у екологічний спосіб – з вуглецю, води та енергії з атмосфери.

Популярність алмазів, вирощених в лабораторіях алмази зростатиме. Адже зростає обізнаність про екологічний та соціально-економічний вплив гірничодобувної галузі, пише The Guardian.

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Компанія Sky Diamonds, яку заснував бізнесмен та екоактивіст Дейл Вінс, створюватиме алмази на заводі у британському Глостерширі. Основою для виготовлення штучного алмазу стане діоксид вуглецю, який збиратимуть з атмосфери.

Алмаз створюватимуть у наповненій метаном герметичній камері, яку нагріють до 800 градусів. Енергія, необхідна для функціонування цих елементів, буде надходити з сонячних батарей та вітряків.

Виробляти діаманти з повітря, яким ми дихаємо, це чарівна ідея. Це сучасна алхімія. Нам не доведеться викопувати землю, ми зможемо видобувати їх з неба,

– наголосив Вінс.

За його словами, хімічний склад штучного алмазу такий же, як і у звичайного. Зазначимо, що на кожен карат алмаза, видобутого під землею, припадає 108 кілограмів викидів вуглекислого газу. Нова технологія не лише не забруднює повітря, а й допомагає його очистити.

Спочатку у Sky Diamonds мають намір щомісяця виготовляти каміння на 200 каратів, а згодом збільшити цей показник до 1 000. Скільки коштуватимуть екологічні алмази – поки невідомо.

"Представляємо перший і єдиний у світі діамант, виготовлений повністю з неба. Найрідкісніші у світі діаманти виготовляють у Великобританії. Вони будуть доступними на початку 2020 року", – йдеться у повідомленні на інстаграм-сторінці Sky Diamonds.

Чим відрізняється алмаз від діаманта? Алмаз – це мінерал, який складається з вуглецю. Його застосовують у промисловості та медицині. Діамант – це ювелірно оброблений алмаз, він є одним із найдорожчих дорогоцінних каменів.