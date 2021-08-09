В перечень вошли аэропорты: Венгрии, Румынии, Эстонии, Латвии, Украины, Грузии, Сербии, Словакии, Хорватии и Болгарии.

Читайте также Исключительный рекорд: на поле высеяли огромный герб Украины

Рейтинг

Итак, десятка лучших аэропортов Восточной Европы выглядит так:

  1. Международный аэропорт имени Ференца Листа – Будапешт (BUD)
  2. Международный аэропорт имени Анри Коанда – Бухарест (OTP)
  3. Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери (TLL)
  4. Международный аэропорт "Рига" (RIX)
  5. Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)
  6. Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)
  7. Международный аэропорт "Никола Тесла Белград" (BEG)
  8. Аэропорт имени Н. Г. Штефаника – Братислава (BTS)
  9. Международный аэропорт "Загреб" (ZAG)
  10. Международный аэропорт София (SOF)