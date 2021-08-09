В перечень вошли аэропорты: Венгрии, Румынии, Эстонии, Латвии, Украины, Грузии, Сербии, Словакии, Хорватии и Болгарии.
Читайте также Исключительный рекорд: на поле высеяли огромный герб Украины
Рейтинг
Итак, десятка лучших аэропортов Восточной Европы выглядит так:
- Международный аэропорт имени Ференца Листа – Будапешт (BUD)
- Международный аэропорт имени Анри Коанда – Бухарест (OTP)
- Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери (TLL)
- Международный аэропорт "Рига" (RIX)
- Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)
- Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)
- Международный аэропорт "Никола Тесла Белград" (BEG)
- Аэропорт имени Н. Г. Штефаника – Братислава (BTS)
- Международный аэропорт "Загреб" (ZAG)
- Международный аэропорт София (SOF)