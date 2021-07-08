Рекордный символ Украины расположен в селе Александровка (Киевская область). Представители "Книги рекордов Украины" готовятся зафиксировать национальный рекорд Украины в категории "Наука и Технологии".

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Как это удалось

Аграриям удалось превратить обычное поле в произведение искусства благодаря инновационным технологиям точного земледелия. Отмечается, что для посева огромного герба использовали 406 270 семян. Специалисты применили самые современные ресурсы – удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными в течение длительного времени.

Рекордный трезуб высеян на поле в 12 километрах от аэропорта Борисполь, и его хорошо видно из окон самолетов, пролетающих над ним.

Гигантский герб Украины высеяли на поле: смотрите видео

Проект инициировали и реализовали компании AgriLab и Limagrain.