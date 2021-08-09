До переліку увійшли аеропорти: Угорщини, Румунії, Естонії, Латвії, України, Грузії, Сербії, Словаччини, Хорватії та Болгарії.

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Отже, десятка найкращих аеропортів Східної Європи виглядає так:

  1. Міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста – Будапешт (BUD)
  2. Міжнародний аеропорт імені Анрі Коанди – Бухарест (OTP)
  3. Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері (TLL)
  4. Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)
  5. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
  6. Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)
  7. Міжнародний аеропорт "Нікола Тесла Белград" (BEG)
  8. Аеропорт імені М. Р. Штефаника – Братислава (BTS)
  9. Міжнародний аеропорт "Загреб" (ZAG)
  10. Міжнародний аеропорт Софія (SOF)