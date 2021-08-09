До переліку увійшли аеропорти: Угорщини, Румунії, Естонії, Латвії, України, Грузії, Сербії, Словаччини, Хорватії та Болгарії.
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Отже, десятка найкращих аеропортів Східної Європи виглядає так:
- Міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста – Будапешт (BUD)
- Міжнародний аеропорт імені Анрі Коанди – Бухарест (OTP)
- Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері (TLL)
- Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
- Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)
- Міжнародний аеропорт "Нікола Тесла Белград" (BEG)
- Аеропорт імені М. Р. Штефаника – Братислава (BTS)
- Міжнародний аеропорт "Загреб" (ZAG)
- Міжнародний аеропорт Софія (SOF)