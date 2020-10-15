Американская компания взялась за создание мощного сверхзвукового лайнера. Boom Supersonic представила прототип воздушного судна XB-1, разрабатывают в рамках проекту Overture.

Впервые информацию о проекте обнародовали еще в 2016 году, с тех пор компания работает над разработкой самолета, сообщает Flightglobal.

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Характеристики будущего лайнера

XB-1 является уменьшенным прототипом будущего пассажирского самолета Overture для двух летчиков-испытателей. Длина лайнера составляет 21 метра, размах его крыльев – 6,40 метра. Он может преодолевать расстояния до 1 900 километров.

Три двигателя General Electric J8-15 производят вместе 5,44 тонны тяги. Благодаря этому прогнозируемая скорость воздушного судна достигнет показателя более чем в 2 раза более быстрого звука или примерно 2 700 километров в час.

Boom Supersonic показала прототип будущего сверхзвукового лайнера: Found And Explained

Летные испытания планировали начать еще в 2017 году. Однако их пришлось отложить до середины 2020-го. "В процесс разработки вмешались неблагоприятные факторы. Мы вынуждены реализовывать проект, несколько отставая от графика", – подчеркнули в Boom Supersonic.

Наша главная цель – чтобы пассажирский самолет мог преодолевать звуковой барьер при нулевом уровне выбросов углерода в окружающую среду,

– пояснил Блейк Шолль, гендиректор компании.

Разрешение на испытания

Однако на пути к введению таких самолетов в эксплуатацию является препятствия. В частности потому, что полеты на сверхзвуковых скоростях пока еще запрещены над территорией США – за исключением военных полигонов, а также авиабаз.

Федеральное управление авиации планирует пересмотреть нормы и критерии сертификации сверхзвуковых самолетов. Поэтому в Boom Supersonic рассчитывают, что проведение испытаний им смогут позволить в ближайшее время.

Интересно! Над созданием пассажирского сверхзвукового лайнера работает еще одна компания в США – Aerion Supersonic. Работу над проектом планируется завершить ориентировочно до 2025 года.