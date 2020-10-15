Американська компанія взялася за створення потужного надзвукового лайнера. Boom Supersonic представила прототип повітряного судна XB-1, який розробляють у рамках проєкту Overture.

Вперше інформацію про проєкт оприлюднили ще у 2016 році, відтоді компанія працює над розробкою літака, повідомляє Flightglobal.

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Характеристики майбутнього лайнера

XB-1 є зменшеним прототипом майбутнього пасажирського літака Overture для двох льотчиків-випробувачів. Довжина лайнера сягає 21 метра, розмах його крил – 6,40 метра. Він може долати відстані до 1 900 кілометрів.

Три двигуни General Electric J8-15 виробляють разом 5,44 тонни тяги. Завдяки цьому прогнозована швидкість повітряного судна сягатиме показника у понад 2 рази швидшого звуку або приблизно 2 700 кілометрів на годину.

Boom Supersonic показала прототип майбутнього надзвукового лайнера: Found And Explained

Льотні випробування планували розпочати ще у 2017 році. Проте їх довелося відкласти до середини 2020-го. "У процес розробки втрутилися несприятливі чинники. Ми змушені реалізовувати проєкт, дещо відстаючи від графіка", – підкреслили у Boom Supersonic.

Наша головна мета – аби пасажирський літак міг долати звуковий бар'єр при нульовому рівні викидів вуглецю в навколишнє середовище,

– пояснив Блейк Шолль, гендиректор компанії.

Дозвіл на випробування

Проте на шляху до введення таких літаків в експлуатацію є перешкоди. Зокрема через те, що польоти на надзвукових швидкостях поки ще заборонені над територією США – за винятком військових полігонів, а також авіабаз.

Федеральне управління авіації планує переглянути норми та критерії сертифікації надзвукових літаків. Тож у Boom Supersonic розраховують, що проведення випробувань їм зможуть дозволити вже найближчим часом.

Цікаво! Над створенням пасажирського надзвукового лайнера працює ще одна компанія у США – Aerion Supersonic. Роботу над проєктом планують завершити орієнтовно до 2025 року.