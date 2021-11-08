Летательные аппараты опробовали на испытательном полигоне Вумера в Австралии. Дрон разрабатывают по программе Loyal Wingman Advanced Development Program для Королевских ВВС Австралии (RAAF) в партнерстве 35 частными компаниями.

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О беспилотнике

Революционный дрон сможет работать совместно с истребителями – как в режиме защиты, так и в режиме наблюдения. Среди ключевых особенностей – интегрированный искусственный интеллект и модульная конструкция.

Это открывает значительные возможности для ВВС, особенно с такими функциями, как реконфигурируемая носовай части. Мы активно занимаемся разработкой полезных нагрузок и элементом неожиданности, который она дает нам в боевом пространстве.

– отмечает вице-маршал авиации Кэт Робертс, глава ВВС RAAF.

Другие характеристики БПЛА

длина – 11,7 метра;

дальность составляет 3 700 километров;

летные параметры приравниваются к стандартному истребителю;

сможет вести огонь, работая в полуавтономном режиме.

Испытания видео Loyal Wingman: смотрите видео