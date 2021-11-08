Літальні апарати випробували на випробувальному полігоні Вумера в Австралії. Дрон розробляють за програмою Loyal Wingman Advanced Development Program для Королівських ВПС Австралії (RAAF) у партнерстві 35 приватними компаніями.
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Про безпілотник
Революційний дрон зможе працювати спільно з винищувачами – як у режимі захисту, так і в режимі спостереження. Серед ключових особливостей – інтегрований штучний інтелект і модульна конструкція.
Це відкриває значні можливості для ВПС, особливо з такими функціями, як носова частина, що реконфігурується. Ми активно займаємось розробкою корисних навантажень та елементом несподіванки, який вона дає нам у бойовому просторі,
– відзначає віцемаршал авіації Кет Робертс, голова ВПС RAAF.
Інші характеристики БПЛА
- довжина – 11,7 метра;
- дальність складає 3 700 кілометрів;
- льотні параметри прирівнюються до стандартного винищувача;
- зможе вести вогонь, працюючи у напівавтономному режимі.
Випробування Loyal Wingman: дивіться відео