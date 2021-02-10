DARPA начинает разработку нового ударного беспилотника: цель
Американское агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA начало разработку нового ударного беспилотника. Главная цель – расширить боевую дальность и уберечь людей от опасности.
Беспилотный летательный аппарат под названием LongShot будет оснащен ракетами для запуска непосредственно с борта. БПЛА сможет использовать несколько видов оружия "воздух-воздух", что позволит пилотируемым самолетам оставаться на большем расстоянии от противника.
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Так, DAPRA стремится повысить эффективность миссии, а также уменьшить риск для пилотируемых самолетов. Как и беспилотные самолеты DARPA Gremlin, которые сейчас разрабатываются, беспилотники LongShot помогут ценным самолетам и их пилотам избежать опасности.
Программа LongShot меняет парадигму боевых действий в воздушном режиме, демонстрируя беспилотную авиационную машину, способную применять современное и усовершенствованное оружие "воздух-воздух". Система предоставит альтернативные средства для формирования боеспособности,
– сказал руководитель программы DARPA Пол Калхун.
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