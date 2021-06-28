Під час мандрівки дівчина завітала до села Шибене Верховинського району. Там вона познайомилася з корінними місцевими жителями та багатовіковими традиціями села. Туристка скуштувала карпатський мед та страви, приміряла одяг гуцулів та дізналася усе про їх побут.

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Подорож

Я їду до Шибеного – села, в якому живуть гуцули, корінний етнос цього регіону. Гуцули – слов’янський народ з власною культурою, діалектом та історією, який живе у цій частині України та сусідній Румунії від незапам’ятних часів. Нині, за оцінками, налічується лише близько 25 тисяч гуцулів,

– відзначила дівчина.

Там блогерка познайомилася з родиною Максим'юків, які займаються традиційним для гуцулів бджільництвом. Іван та Марія разом 42 роки. Вони охоче розповіли про своє життя та працю, пригостили дівчину власним медом, домашнім сиром, маринованим перцем та свіжоспеченим хлібом за сімейним рецептом, який передавався з покоління в покоління.

Крім того, блогерка приміряла традиційне гуцульське вбрання – кожух, кептар, гердан, сорочку, попружку та запаску. Єва була вражена вишуканістю та самобутні. "Ви не знайдете такого в магазинах. Це – абсолютний витвір мистецтва", – додала блогерка.

Насамкінець, дівчина познайомилася з паном Миколою – останньою людиною в селі, яка виготовляє традиційні гуцульські дзвони пастухам для тварин яких випасають в горах.

"Відвідавши гуцульське село Шибене я усвідомила, наскільки недооцінена ця частина України. Я не зустріла в селі жодного туриста, тут рідко модна побачити іноземців. Окрім багатих традицій та казкових ландшафтів, можливо саме це робить його таким затишним і створює відчуття, ніби ти потрапив у минуле", – підсумувала мандрівниця.

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