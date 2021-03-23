Команда Наньангского технологического университет (NTU) придумала способ "общения" с растениями. Инновационная технология работает на основе электрических сигналов, подаваемых с телефона.

Все, что понадобилось ученым, – это смартфон и электрод, который является металлическим проводником. Материалы исследования опубликованы в научном журнале Nature Electronics.

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Биологи научились коммуницировать с растениями через смартфон / Фото NTU Singapure

Как это работает

Подобно мозгу человека, который направляет электрические сигналы, растения также излучают их, реагируя на окружающую среду и демонстрируя признаки бедствия или ухудшения состояния здоровья. Ученые обнаружили, что эти сигналы можно использовать, чтобы расширить возможности и функции растений.

Эксперимент

Исследователи задействовали мухоловку Венеры – плотоядное растение, которое задерживает клопов. Биологи подключили электрод шириной 3 миллиметра на одну из ловушек мухоловки, используя гидрогель – клей, который превращается из жидкого в гибкий при комнатной температуре. Поскольку гель может соответствовать форме растений, которые имеют тенденцию быть волосатыми, восковыми и фактурными, электрод не упадет, когда растения растут и двигаются. Электрод является безвредным для растения и не влияет на его способность осуществлять фотосинтез.

В течение 1,3 секунды после того, как смартфон отправил электрические импульсы на электрод, мухоловка Венеры отреагировала и закрылась. Исследователи также прикрепили мухоловку к роботизированной руке и, подавая электростанциям сигнал, заставили ее схватить тонкую проволоку толщиной полмиллиметра. По словам ученых, мухоловка ведет себя как робот, которым люди могут управлять электрическим путем.

Отслеживая электрические сигналы растений, мы можем выявить возможные сигналы бедствия и отклонения от нормы. При использовании в сельскохозяйственных целях фермеры могут распознать болезнь даже до того, как появятся полномасштабные симптомы, такие как пожелтевшие листья,

– убежден профессор кафедры материаловедения и техники Чен Сяодун, ведущий автор исследования.

Кроме того, растения можно использовать как живые датчики на заводах и в промышленных районах. Если происходит утечка токсичного химического вещества, растения почувствуют проблемы и подадут соответствующий сигнал.