Команда Наньянзького технологічного університету (NTU) вигадала спосіб "спілкування" з рослинами. Інноваційна технологія працює на основі електричних сигналів, які подаються з телефону.

Все, що знадобилося вченим, – це смартфон та електрод, який є металевим провідником. Матеріали дослідження опубліковані в науковому журналі Nature Electronics.

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Як це працює

Подібно до мозку людини, який надсилає електричні сигнали, рослини також випромінюють їх, реагуючи на навколишнє середовище та демонструючи ознаки лиха або погіршення стану здоров’я. Вчені виявили, що ці сигнали можна використовувати, щоб розширити здібності та функції рослин.

Вчені навчилися комунікувати з рослинами через смартфон / NTU Singapure

Експеримент

Дослідники залучили мухоловку Венери – м'ясоїдну рослину, яка затримує клопів. Біологи під'єднали електрод шириною 3 міліметра на одну з пасток мухоловки, використовуючи гідрогель – клей, який перетворюється з рідкого в гнучкий при кімнатній температурі. Оскільки гель може відповідати формі рослин, які мають тенденцію бути волохатими, восковими та фактурними, електрод не впаде, коли рослини ростуть і рухаються. Електрод є нешкідливим для рослини й не впливає на її здатність здійснювати фотосинтез.

Протягом 1,3 секунди після того, як смартфон відправив електричні імпульси на електрод, мухоловка Венери відреагувала й зачинилася. Дослідники також прикріпили рослину до роботизованої руки й, подаючи електростанціям сигнал, змусили її схопити тонкий дріт товщиною пів міліметра. За словами вчених, мухоловка поводиться як робот, яким люди можуть керувати електричним шляхом.

Відстежуючи електричні сигнали рослин, ми можемо виявити можливі сигнали лиха та відхилення від норми. При використанні в сільськогосподарських цілях фермери можуть розпізнати хворобу навіть до того, як з'являться повномасштабні симптоми, такі як пожовкле листя,

– переконаний професор кафедри матеріалознавства та техніки Чен Сяодун, провідний автор дослідження.

Крім того, рослини можна використовувати як живі датчики на заводах та в промислових районах. Якщо відбувається витік токсичної хімічної речовини, рослини відчують проблеми й подадуть відповідний сигнал.