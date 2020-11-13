Миллиардер Билл Гейтс запускает собственный подкаст с режиссером, актрисой и активисткой Рашидой Джонс. Премьера запланирована на понедельник, 16 ноября.

В общем выйдет 6 выпусков подкаста, который получил название "Билл Гейтс с Рашидой Джонс задают важные вопросы". Об этом сообщили на сайте бизнесмена.

К теме Деловой мир изменится: Билл Гейтс предположил, что нас ждет в будущем

Шоу будет выходить в эфир каждый понедельник. "Будем говорить о проблемах, с которыми сталкивается наш мир. Все это – со специальными гостями, включая авторов, экспертов и друзей", – пояснил Гейтс в твиттере.

Не поздно ли решать проблему изменения климата? Все врут? Неравенство неизбежно? Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы окунуться в эти вопросы и даже несколько ответов,

– говорится в сообщении.

В трейлере, который распространяют в социальных сетях, оба ведущих задают вопросы друг другу. Джонс, например, спрашивает Гейтса, действительно ли он считает, что жизнь станет лучше через 20 лет. Миллиардер убежден, что да.

Трейлер к будущему подкасту Гейтса и Джонс: смотрите видео​

Первый выпуск, 16 ноября 2020

Первым гостем подкаста Гейст и Джонс станет главный американский инфекционист Энтони Фаучи. С ним будут говорить, в частности, о том, чего можно ожидать от COVID-19 в ближайшие месяцы.

Интересно! Фаучи не раз уточнял или исправлял публичные комментарии президента Трампа по COVID-19. Поэтому, по его словам, он даже получал регулярные угрозы.

"С тех пор началась пандемия, мы слышали одно и тоже: надо вернуться в нормальное состояние. Что такое" нормально" после события, которое изменило историю? 16 ноября узнаем, как COVID-19 навсегда изменит наши работу, образование и социальную жизнь", – проанонсировали на сайте.

Коротко о Билле Гейтсе и Рашиде Джонс