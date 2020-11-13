Билл Гейтс будет отвечать на вопросы, которые волнуют человечество: запускает подкаст
Миллиардер Билл Гейтс запускает собственный подкаст с режиссером, актрисой и активисткой Рашидой Джонс. Премьера запланирована на понедельник, 16 ноября.
В общем выйдет 6 выпусков подкаста, который получил название "Билл Гейтс с Рашидой Джонс задают важные вопросы". Об этом сообщили на сайте бизнесмена.
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Шоу будет выходить в эфир каждый понедельник. "Будем говорить о проблемах, с которыми сталкивается наш мир. Все это – со специальными гостями, включая авторов, экспертов и друзей", – пояснил Гейтс в твиттере.
Не поздно ли решать проблему изменения климата? Все врут? Неравенство неизбежно? Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы окунуться в эти вопросы и даже несколько ответов,
– говорится в сообщении.
В трейлере, который распространяют в социальных сетях, оба ведущих задают вопросы друг другу. Джонс, например, спрашивает Гейтса, действительно ли он считает, что жизнь станет лучше через 20 лет. Миллиардер убежден, что да.
Трейлер к будущему подкасту Гейтса и Джонс: смотрите видео
Первый выпуск, 16 ноября 2020
Первым гостем подкаста Гейст и Джонс станет главный американский инфекционист Энтони Фаучи. С ним будут говорить, в частности, о том, чего можно ожидать от COVID-19 в ближайшие месяцы.
"С тех пор началась пандемия, мы слышали одно и тоже: надо вернуться в нормальное состояние. Что такое" нормально" после события, которое изменило историю? 16 ноября узнаем, как COVID-19 навсегда изменит наши работу, образование и социальную жизнь", – проанонсировали на сайте.
Коротко о Билле Гейтсе и Рашиде Джонс
- Билл Гейтс – это американский бизнесмен и инвестор, один из самых богатых людей в мире. Он является основателем корпорации Microsoft, а также сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
- Недавно на фоне выборов в США состояние Гейтса выросло на 663 миллиона долларов, и теперь его собственный капитал составляет 115,9 миллиарда долларов.
- Рашида Джонс – это американская актриса, певица, сценаристка, продюсер и автор комиксов.
- Больше всего она известна благодаря ролям в таких популярных телесериалах как "Офис" и "Парки и зоны отдыха".
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