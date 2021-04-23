Текстильная промышленность загрязняет окружающую среду, едва не самым проблематичным является именно окрашивания тканей. Химик Карин Флек искала альтернативу годами.

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Что говорит основательница стартапа

В 2020 году она основала Венскую текстильную лабораторию. К этому подтолкнул друг из Амстердама, который познакомил ее с покраской бактериями в 2017 году.

Микроорганизмы могут производить краски, и мы стараемся использовать это в промышленных масштабах,

– пояснила Флек.

Она отметила, что таких микроорганизмов есть много. Однако нужно самостоятельно выяснить, какой из них производит какой цвет и производит ли он его вообще.

В какие цвета уже красят одежду

Компания пользуется, в частности, бактериологической коллекцией, составленной художником Эрихом Шопф. Он использовал микроорганизмы для своих художественных работ.

"Мы систематически анализируем бактерии и проверяем, действуют ли они. Если да, то на какие вещества", – пояснила Флек. Ее команда уже исследовала более 20 таких микроорганизмов.

Образцы тканей уже доступны в оттенках желтого, оранжевого, красного, синего, бежевого. Зеленый – сложный цвет,

– заметила Флек.

И сказала, что не все красители подходят для всех волокон. Ведь каждый ведет себя по-своему. "Имеет значение, что вы красите – шерсть, шелк, полиэстер или нейлон", – добавила она.

Впереди – еще много работы

Сейчас технология работает в лабораторных условиях и в небольших масштабах. Чтобы иметь возможность производить красители по конкурентным ценам, нужно еще много работать.

Правда, стартап уже сотрудничает с чилийской дизайнером, которая живет в Берлине. Она разработала целую капсульную коллекцию для своего бренда Anima в цветах стартапа.



Капсульная коллекция от Anima / Фото Philipp Kuelker

Флек подчеркнула, что инвестировать в инновации – важно. Ведь кроме природных процессов, практически нет альтернатив синтетическим процессам на основе нефтепродуктов и тонких химикатов.

Обратите внимание! Кроме Венской текстильной лаборатории, над натуральными красителями работают также и другие стартапы, например – во Франции и Великобритании.