Текстильная промышленность загрязняет окружающую среду, едва не самым проблематичным является именно окрашивания тканей. Химик Карин Флек искала альтернативу годами.
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Что говорит основательница стартапа
В 2020 году она основала Венскую текстильную лабораторию. К этому подтолкнул друг из Амстердама, который познакомил ее с покраской бактериями в 2017 году.
Микроорганизмы могут производить краски, и мы стараемся использовать это в промышленных масштабах,
– пояснила Флек.
Она отметила, что таких микроорганизмов есть много. Однако нужно самостоятельно выяснить, какой из них производит какой цвет и производит ли он его вообще.
В какие цвета уже красят одежду
Компания пользуется, в частности, бактериологической коллекцией, составленной художником Эрихом Шопф. Он использовал микроорганизмы для своих художественных работ.
"Мы систематически анализируем бактерии и проверяем, действуют ли они. Если да, то на какие вещества", – пояснила Флек. Ее команда уже исследовала более 20 таких микроорганизмов.
Образцы тканей уже доступны в оттенках желтого, оранжевого, красного, синего, бежевого. Зеленый – сложный цвет,
– заметила Флек.
И сказала, что не все красители подходят для всех волокон. Ведь каждый ведет себя по-своему. "Имеет значение, что вы красите – шерсть, шелк, полиэстер или нейлон", – добавила она.
Впереди – еще много работы
Сейчас технология работает в лабораторных условиях и в небольших масштабах. Чтобы иметь возможность производить красители по конкурентным ценам, нужно еще много работать.
Правда, стартап уже сотрудничает с чилийской дизайнером, которая живет в Берлине. Она разработала целую капсульную коллекцию для своего бренда Anima в цветах стартапа.
Капсульная коллекция от Anima / Фото Philipp Kuelker
Флек подчеркнула, что инвестировать в инновации – важно. Ведь кроме природных процессов, практически нет альтернатив синтетическим процессам на основе нефтепродуктов и тонких химикатов.