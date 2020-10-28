Як продавати на Amazon з України: безкоштовний відеокурс
В Україні представили безкоштовний освітній онлайн-курс для підприємців про те, як розпочати власний бізнес на міжнародному торговому майданчику Amazon. Навчальні відеоматеріали розробили в рамках спільного проєкту Укрпошти та програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".
Amazon – найпопулярніший сайт електронної комерції у світі. Його відвідують близько 200 мільйонів унікальних покупців щомісяця. Так, 46 відсотків продавців мають змогу заробляти до 5 тисяч доларів щомісяця. Крім того, 67 відсотків магазинів починають заробляти вже у перший рік роботи. Категорії, які цікавлять відвідувачів найбільше, це: одяг, взуття, прикраси, товари для дому та електроніка, повідомляють у пресслужбі Укрпошти.
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Успішний бізнес повинен знаходити нові майданчики для експорту, або ж використовувати максимально переваги вже наявних сайтів електронної комерції. І Amazon – це величезна можливість, – зазначив керівник напрямку з просування експорту програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Душан Кулка.
Про що відеокурс?
У навчальних матеріалах розповідається про:
- платформу Amazon та моделі організації продажів;
- як обрати правильну нішу;
- як відкрити магазин та зареєструвати обліковий запис продавця;
- фото, авторські права та реєстрація власного бренду;
- політика Amazon та кодекс продавця;
- ключові слова;
- як організувати успішний онлайн-експорт;
- ціноутворення на платформі;
- як вивести гроші;
- як вивести товари в топ;
- секрети збільшення продажів.