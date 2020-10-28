В Україні представили безкоштовний освітній онлайн-курс для підприємців про те, як розпочати власний бізнес на міжнародному торговому майданчику Amazon. Навчальні відеоматеріали розробили в рамках спільного проєкту Укрпошти та програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Amazon – найпопулярніший сайт електронної комерції у світі. Його відвідують близько 200 мільйонів унікальних покупців щомісяця. Так, 46 відсотків продавців мають змогу заробляти до 5 тисяч доларів щомісяця. Крім того, 67 відсотків магазинів починають заробляти вже у перший рік роботи. Категорії, які цікавлять відвідувачів найбільше, це: одяг, взуття, прикраси, товари для дому та електроніка, повідомляють у пресслужбі Укрпошти.

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Успішний бізнес повинен знаходити нові майданчики для експорту, або ж використовувати максимально переваги вже наявних сайтів електронної комерції. І Amazon – це величезна можливість, – зазначив керівник напрямку з просування експорту програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Душан Кулка.

На думку розробників відеокурсу, Amazon є одним з найперспективніших майданчиків для українських підприємців та найкраще підходить для того, щоб розпочати власну справу або масштабувати бізнес. Опитування Укрпошти показало, що понад 30 відсотків клієнтів роблять понад 100 відправлень на місяць. Водночас майже 75 відсотків продавців – це магазини з кількістю працівників від 1 до 10 осіб.

Про що відеокурс?

У навчальних матеріалах розповідається про:

платформу Amazon та моделі організації продажів;

як обрати правильну нішу;

як відкрити магазин та зареєструвати обліковий запис продавця;

фото, авторські права та реєстрація власного бренду;

політика Amazon та кодекс продавця;

ключові слова;

як організувати успішний онлайн-експорт;

ціноутворення на платформі;

як вивести гроші;

як вивести товари в топ;

секрети збільшення продажів.

Повний відеокурс доступний на YouTube каналі компанії "Укрпошта". Він передбачає серію з 11 відеороликів тривалістю 1,5-2 хвилини. Матеріали розповідають про можливості торгівлі на міжнародних інтернет-майданчиках: Amazon, ETSY, Shopify та eBay.