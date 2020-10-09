Теперь один из самых популярных курсов Йельского униерситета "Наука благосостояния" – бесплатный и доступен для всех желающих на образовательный онлайн-платформе Coursera. Его тема – счастье.

В 2018 году профессор психологии Йельского университета Лори Сантос разработала курс под названием "Психология и хорошая жизнь", сообщает Business Insider.

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Курс сочетает различные подходы позитивной психологии и рассказывает о привычках, навыках и ориентирах, которые помогают людям проживать на самом деле счастливую, полноценную и гармоничную жизнь.

"Наука благосостояния" – онлайн-версия вышеупомянутого курса, которую преподаватель разработала для удаленного обучения всех желающих.

Чему обучает курс?

Курс предусматривает теоретическую и практическую часть: лекции, примеры "как это работает" в реальной жизни, упражнения и задания на закрепление полученных знаний. Также в начале и в конце курса каждый участник проходит опрос, чтоб выявить, действительно ли он стал чувствовать себя счастливее.

"Наука благосостояния" охватывает следующие темы:

неправильность наших ожиданий;

ошибочные представления о том, в чем заключается счастье;

поиск вещей, которые приносят нам настоящее счастье;

умение преодолеть предвзятое отношение.

Более того, курс не требует прочтения обязательной литературы. Он содержит только рекомендательную, ведь необходимая для составления курса информация полно и подробно изложено в видеоуроках.

Как отмечалось, курс является бесплатным, но сертификат о его прохождении можно получить только оплатив взнос в размере 49 долларов – примерно 1400 гривен.

Напомним, в этом году в мировом рейтинге счастья Украина заняла 123 место – между Намибией и Либерией. Об этом стало известно из "Всемирного доклада о счастье" (World Happiness Report), что составляется ООН и был обнародован 20 марта 2020.