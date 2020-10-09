Відтепер один з найпопулярніших курсів Єльського університету "Наука добробуту" – безкоштовний та доступний для усіх охочих на освітній онлайн-платформі Coursera. Його тема – щастя.

У 2018 році професорка психології Єльського університету Лорі Сантос розробила курс під назвою "Психологія і гарне життя", повідомляє Business Insider.

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Курс поєднує різноманітні підходи позитивної психології та розповідає про звички, навички й орієнтири, що допомагають людям проживати насправді щасливе, повноцінне та гармонійне життя.

"Наука добробуту" – онлайн версія вищезгаданого курсу, яку викладачка розробила для віддаленого навчання усіх охочих.

Чого навчає курс?

Курс передбачає теоретичну й практичну частину: лекції, приклади "як це працює" з реального життя, вправи та завдання на закріплення отриманих знань. Також на початку та наприкінці курсу кожен учасник проходить опитування, аби виявити, чи справді він став почуватися щасливішим.

"Наука добробуту" охоплює наступні теми:

неправильність наших очікувань;

хибні уявлення про те, у чому полягає щастя;

пошук речей, які приносять нам справжнє щастя;

вміння подолати упереджене ставлення.

Ба більше, курс не вимагає прочитання обов’язкової літератури. Він містить лише рекомендовану, адже необхідна для складання курсу інформація повно та детально викладена у відеоуроках.

Як зазначалося, курс є безкоштовним, та сертифікат про його проходження можна отримати лише сплативши внесок у розмірі 49 доларів – приблизно 1400 гривень.

Нагадаємо, цьогоріч у світовому рейтингу щастя Україна посіла 123 місце – між Намібією та Ліберією. Про це стало відомо з "Всесвітньої доповіді про щастя" (World Happiness Report), що складається ООН та була оприлюднена 20 березня 2020 року.