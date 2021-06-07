Беспилотник Boeing дозаправил истребитель армии США прямо в воздухе: видео

Беспилотник Boeing успешно дозаправил истребитель американской армии просто в воздухе. Такие испытания состоялись впервые в истории Военно-морских сил США.

Тестовый полет состоялся 4 июня. Реактивное топливо беспилотник передал самолету американского флота F/A-18 Super Hornet.

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MQ-25 Stingray от компании Boeing стал первым беспилотным самолетом, который сможет дозаправлять другой прямо в воздухе.

Как все происходило:

во время полета Super Hornet приблизился к беспилотника Boeing;

пилот осмотрел летательный аппарат и провел стыковку с беспилотником;

прототип MQ-25 успешно передал истребителю топливо со своего борта.

Что говорят в Boeing

Контр-адмирал Брайан Кори отметил, что испытательный полет прошел успешно благодаря слаженной работе команды профессионалов.

Как отметила Линн Карет, президент и главной исполнительный директор Boeing Defense, этот полет можно назвать историческим событием.

Это заслуга нашей общей команды – Boeing и ВМС США. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее предоставить флоту критически важные возможности дозаправки,

– заверила она.

И добавила, что работа MQ-25 является движущей силой безопасной и надежной интеграции беспилотных систем в ближайшем будущем при проведении оборонительных операций.

Как происходил тестовый полет: смотрите видео Boeing