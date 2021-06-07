Тестовый полет состоялся 4 июня. Реактивное топливо беспилотник передал самолету американского флота F/A-18 Super Hornet.
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MQ-25 Stingray от компании Boeing стал первым беспилотным самолетом, который сможет дозаправлять другой прямо в воздухе.
Как все происходило:
- во время полета Super Hornet приблизился к беспилотника Boeing;
- пилот осмотрел летательный аппарат и провел стыковку с беспилотником;
- прототип MQ-25 успешно передал истребителю топливо со своего борта.
Что говорят в Boeing
Как отметила Линн Карет, президент и главной исполнительный директор Boeing Defense, этот полет можно назвать историческим событием.
Это заслуга нашей общей команды – Boeing и ВМС США. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее предоставить флоту критически важные возможности дозаправки,
– заверила она.
И добавила, что работа MQ-25 является движущей силой безопасной и надежной интеграции беспилотных систем в ближайшем будущем при проведении оборонительных операций.
Как происходил тестовый полет: смотрите видео Boeing