Тестовий політ відбувся 4 червня. Реактивне пальне безпілотник передав літаку американського флоту F/A-18 Super Hornet.
Варте уваги У США хочуть запустити надзвукові пасажирські літаки: швидкість вражає
MQ-25 Stingray від компанії Boeing став першим безпілотним літаком, який зможе дозаправляти інший літак прямісінько у повітрі.
Як все відбувалося:
- під час польоту Super Hornet наблизився до безпілотника Boeing;
- пілот оглянув літальний апарат та провів стикування з безпілотником;
- прототип MQ-25 успішно передав винищувачу пальне зі свого борту.
Що кажуть у Boeing
Як зауважила Лінн Карет, президентка і головна виконавча директорка Boeing Defense, цей політ можна назвати історичною подією.
Це заслуга нашої спільної команди – Boeing і ВМС США. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше надати флоту критично важливі можливості дозаправки,
– запевнила вона.
Й додала, що робота MQ-25 є рушійною силою безпечної та надійної інтеграції безпілотних систем у найближчому майбутньому при проведенні оборонних операцій.
Як відбувався тестовий політ: дивіться відео Boeing