Турецкий беспилотник с украинским двигателем побил рекорд высоты: видео
Источник:DHA
Беспилотник Akinci, разработанный турецкой компанией Bayraktar, достиг рекордной высоты. Он оснащен двигателем украинского производства.
Akinci достиг наибольшей высоты, которой когда-либо удавалось достичь самолетам, изготовленным в Турции. Говорится о 11 595 метрах.
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Впервые такую высоту покорил самолет национальной разработки,
– говорится в сообщении компании Bayraktar.
Заметим, что во время этого тренировочного полета беспилотник Akinci пробыл в воздухе 25 часов 46 минут. В целом он преодолел в воздухе 7 507 километров.
Akinci поднялся на рекордную высоту: смотрите видео
Akinci совершил первый рейс 6 декабря 2019. На сегодня он уже налетал 347 часов 28 минут в ходе 870 испытательных и учебных полетов.
Беспилотник нового поколения Akinci: что известно
Это один из первых проектов совместного предприятия, созданного "Укрспецэкспорт" и турецким предприятием Baykar Defence.
Основные характеристики:
- размах крыльев – 20 метров;
- длина – 12,3 метра;
- максимальный взлетный вес – 5 500 килограммов;
- максимальная высота полета – 12 000 метров;
- рабочая высота полета – 9 000 метров;
- продолжительность полета – более 24 часов.