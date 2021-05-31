Основателем и владельцем проекта является сетевой оператор страны Elia. Многофункциональный энергетический остров в Северном море будет соединять ветрогенераторы. Кроме того, это позволит хранить и производить зеленый водород.

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Детали

По словам министра энергетики Тинне Ван дер Стратен, задача до 2025 года является амбициозной, но выполнимой. Более того, она даже может превзойти план ветровых островов Дании, который станет первым в своем роде.

Правительство рассматривает возможность строительства острова в зоне принцессы Элизабет, которая является одной из двух отведенных территорий для морских возобновляемых источников энергии в бельгийских водах.

Сейчас суммарная мощность ветровой генерации в первой и полностью завершенной зоне составляет 2,2 ГВт. После завершения строительства энергетического острова в зоне принцессы Елизаветы она составит 4,5 ГВт.