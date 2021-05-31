Засновником та власником проєкту є мережевий оператор країни Elia. Багатофункціональний енергетичний острів у Північному морі буде з'єднувати вітрогенератори. Крім того, це дозволить зберігати та виробляти зелений водень.

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За словами міністра енергетики Тінне Ван дер Стратен, завдання до 2025 року є амбіційним, але здійсненним. Ба більше, воно навіть може перевершити план вітрових островів Данії, який стане першим у своєму роді.

Уряд розглядає можливість будівництва острова в зоні принцеси Елізабет, яка є однією з двох відведених територій для морських відновлюваних джерел енергії в бельгійських водах.

Наразі сумарна потужність вітрової генерації у першій і повністю завершеній зоні становить 2,2 ГВт. Після завершення будівництва енергетичного острова у зоні принцеси Єлизавети вона становитиме 4,5 ГВт.