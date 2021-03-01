В Бельгии запустили автономный дрон, который будет контролировать безопасность в порту: видео
В порту Антверпен, что базируется в Бельгии, начали испытания автономного дрона. Устройство будет наблюдать за акваторией с целью обеспечения контроля инфраструктуры порта, оперативного выявления нестандартных ситуаций и решения насущных проблем.
Отмечают, что морской порт – идеальная среда для тестирования и дальнейшего развития инновационных технологий. В течение года администрация порта намерена работать над внедрением целой сети автономных дронов.
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Главные задачи автономного дрона:
- инспектирование инфраструктуры порта;
- контроль за работой причалов;
- наблюдение за акваторией.
Автономный дрон разработали в сотрудничестве с компанией Dronematrix. Стационарная база устройства расположена у шлюза Кильдрехт. Оттуда дрон будет курсировать по фиксированному маршруту в порту. Кроме того, он сможет изменять направление движения в экстренных случаях – для проверки нестандартной ситуации в акватории порта. Беспилотник заряжается с помощью интеллектуальной док-станции.
Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности порта. В ближайшем будущем беспилотные летательные аппараты станут для этого незаменимыми, в том числе и в нашем порту,
– отметил представитель администрации порта Анник Де Риддер.
По его словам, инновации и диджитализация имеют решающее значение для обеспечения устойчивого роста порта в долгосрочной перспективе.
В Бельгии автономный дрон будет контролировать безопасность в морском порту: видео
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