У порту Антверпен, що базується в Бельгії, розпочали випробування автономного дрона. Пристрій спостерігатиме за акваторією з метою забезпечення контролю інфраструктури порту, оперативного виявлення нестандартних ситуацій та вирішення нагальних проблем.

Зазначають, що морський порт – ідеальне середовище для тестування і подальшого розвитку інноваційних технологій. Впродовж року адміністрація порту має намір працювати над впровадженням цілої мережі автономних дронів.

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Порт Антверпен (Port of Antwerp) – найбільший морський порт у Бельгії та другий в Європі (після Роттердама). Площа портових установок на річці Шельда становить 10 000 гектарів, а загальна довжина портових причалів – 124 кілометри. Це забезпечує швартування як морських суден, так і прогулянкових катерів. Порт має стратегічно важливе значення у світовій торгівлі.

Головні завдання автономного дрона:

інспектування інфраструктури порту;

контроль за роботою причалів;

спостереження за акваторію.

Автономний дрон розробили у співпраці з компанією Dronematrix. Стаціонарна база пристрою розташована біля шлюзу Кільдрехт. Звідти дрон курсуватиме за фіксованим маршрутом в порту. Крім того, він зможе змінювати напрям руху в екстрених випадках – для перевірки нестандартної ситуації в акваторії порту. Безпілотник заряджається за допомогою інтелектуальної док-станції.

Ми робимо все можливе для гарантування безпеки порту. В найближчому майбутньому безпілотні літальні апарати стануть для цього незамінними, зокрема й у нашому порту,

– зазначив представник адміністрації порту Анник Де Ріддер.

За його словами, інновації та диджиталізація мають вирішальне значення для забезпечення сталого зростання порту в довгостроковій перспективі.

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