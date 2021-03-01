У Бельгії запустили автономний дрон, який контролюватиме безпеку в морському порту: відео
У порту Антверпен, що базується в Бельгії, розпочали випробування автономного дрона. Пристрій спостерігатиме за акваторією з метою забезпечення контролю інфраструктури порту, оперативного виявлення нестандартних ситуацій та вирішення нагальних проблем.
Джерело:ЦТС
Зазначають, що морський порт – ідеальне середовище для тестування і подальшого розвитку інноваційних технологій. Впродовж року адміністрація порту має намір працювати над впровадженням цілої мережі автономних дронів.
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Головні завдання автономного дрона:
- інспектування інфраструктури порту;
- контроль за роботою причалів;
- спостереження за акваторію.
Автономний дрон розробили у співпраці з компанією Dronematrix. Стаціонарна база пристрою розташована біля шлюзу Кільдрехт. Звідти дрон курсуватиме за фіксованим маршрутом в порту. Крім того, він зможе змінювати напрям руху в екстрених випадках – для перевірки нестандартної ситуації в акваторії порту. Безпілотник заряджається за допомогою інтелектуальної док-станції.
Ми робимо все можливе для гарантування безпеки порту. В найближчому майбутньому безпілотні літальні апарати стануть для цього незамінними, зокрема й у нашому порту,
– зазначив представник адміністрації порту Анник Де Ріддер.
За його словами, інновації та диджиталізація мають вирішальне значення для забезпечення сталого зростання порту в довгостроковій перспективі.
У Бельгії автономний дрон контролюватиме безпеку в морському порту: відео
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