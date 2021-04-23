Текстильна промисловість забруднює навколишнє середовище, чи не найпроблематичнішим є саме фарбування тканин. Хімік Карін Флек шукала альтернативу роками.
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Що каже засновниця стартапу
У 2020 році вона заснувала Віденську текстильну лабораторію. До цього підштовхнув друг з Амстердама, який познайомив її з фарбуванням бактеріями у 2017 році.
Мікроорганізми можуть виробляти фарби, і ми намагаємось використовувати це у промислових масштабах,
– пояснила Флек.
Вона зауважила, що таких мікроорганізмів є багато. Проте потрібно самотужки з'ясувати, який з них виробляє який колір та чи виробляє він його взагалі.
У які кольори вже фарбують одяг
Компанія користується, зокрема, бактеріологічною колекцією, складеною художником Еріхом Шопфом. Він використовував мікроорганізми для своїх мистецьких робіт.
"Ми систематично аналізуємо бактерії й перевіряємо, чи діють вони. Якщо так, то на які речовини", – пояснила Флек. Її команда вже дослідила понад 20 таких мікроорганізмів.
Зразки тканин вже доступні у відтінках жовтого, оранжевого, червоного, синього, бежевого. Зелений – складний колір,
– зауважила Флек.
Й додала, що не всі барвники підходять для усіх волокон. Адже кожен поводиться по-своєму. "Має значення, що ви фарбуєте – шерсть, шовк, поліестер чи нейлон", – додала вона.
Попереду – ще багато роботи
Наразі технологія працює у лабораторних умовах й у невеликих масштабах. Аби мати можливість виробляти барвники за конкурентними цінами потрібно ще багато працювати.
Щоправда, стартап вже співпрацює з чилійською дизайнеркою, яка живе в Берліні. Вона розробила цілу капсульну колекцію для свого бренду Anima у кольорах стартапу.
Капсульна колекція від Anima / Фото Philipp Kuelker
Флек підкреслила, що інвестувати в інновації – важливо. Адже крім природних процесів, практично немає альтернатив синтетичним процесам на основі нафтопродуктів і тонких хімікатів.