Разработчики отмечают, что кроссовки можно с легкостью перерабатывать, когда они износятся. Кроме того, владельцы обуви могут присоединиться к инициативе по переработке Effekt Collekt.

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Веганські кросівки Effekt Footwear / Фото Effekt Footwear

Что известно о кроссовках

Модель разработала международная команда дизайнеров: Бенджамин Смит (Австрия), Иньес Мейрелес (Португалия) и Эндрю Огнженовски (Австралия). Кроссовки имеют довольно символическое название Alchemy-X – она ​​посвящена превращению обычного металла в золото.

Так же как средневековые химики пытались превратить неблагородные металлы в золото, так и мы алхимики 21 века превращаем мусор в одежду. Мы хотим, чтобы люди осознали важность очистки нашей планеты от ненужного хлама,

– рассказал Смитс.

Цель создателей – создать экономическое обоснование для вторичной переработки и помочь изменить отношение людей к отходам.

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