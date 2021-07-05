Разработчики отмечают, что кроссовки можно с легкостью перерабатывать, когда они износятся. Кроме того, владельцы обуви могут присоединиться к инициативе по переработке Effekt Collekt.
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Веганські кросівки Effekt Footwear / Фото Effekt Footwear
Что известно о кроссовках
Модель разработала международная команда дизайнеров: Бенджамин Смит (Австрия), Иньес Мейрелес (Португалия) и Эндрю Огнженовски (Австралия). Кроссовки имеют довольно символическое название Alchemy-X – она посвящена превращению обычного металла в золото.
Так же как средневековые химики пытались превратить неблагородные металлы в золото, так и мы алхимики 21 века превращаем мусор в одежду. Мы хотим, чтобы люди осознали важность очистки нашей планеты от ненужного хлама,
– рассказал Смитс.
Цель создателей – создать экономическое обоснование для вторичной переработки и помочь изменить отношение людей к отходам.
Материалы
- текстильные отходы – их собирают, измельчают и превращают в новую пряжу для кроссовок;
- пластик – его собирают в океанах, реках и других водоемах, а затем – красят экологически чистыми красителями и собственноручно обрабатывают;
- резиновые отходы – из них на 70% состоит подошва кроссовок, а для большей прочности и повышения срока службы добавляют небольшое количество новой резины;
- органический хлопок – его используют для отделки готового изделия и изготовление ярлыков.