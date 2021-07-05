Розробники зауважують, що кросівки можна з легкістю перероблювати, коли вони зносяться. Крім того, власники взуття можуть долучитися до ініціативи з переробки Effekt Collekt.
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Веганські кросівки Effekt Footwear / Фото Effekt Footwear
Що відомо про кросівки
Модель розробила міжнародна команда дизайнерів: Бенджамін Смітс (Австрія), Іньес Мейрелес (Португалія) і Ендрю Огнженовскі (Австралія). Вона має доволі символічну назву Alchemy-X – вона присвячена перетворенню звичайного металу на золото.
Так само як середньовічні хіміки намагалися перетворити неблагородні метали в золото, так і ми як алхіміки 21 століття перетворюємо сміття в одяг. Ми хочемо, щоб люди усвідомили важливість очищення нашої планети від непотрібного мотлоху,
– розповів Смітс.
Мета творців – створити економічне обґрунтування для вторинної переробки та допомогти змінити ставлення людей до відходів.
Матеріали
- текстильні відходи – їх збирають, подрібнюють і перетворюють на нову пряжу для кросівок;
- пластик – його збирають в океанах, річках та інших водоймах, а згодом – фарбують екологічно чистими барвниками й власноруч обробляють;
- гумові відходи – з них на 70% складається підошва кросівок, а для більшої міцності й підвищення терміну служби додають невелику кількість нової гуми;
- органічна бавовна – її використовують для оздоблення готового виробу та виготовлення ярликів.