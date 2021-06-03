Авторы разработки – Патрик Доман и Педро Мелло, соучредители Undo For Tomorrow. Идея заключается в том, чтобы изменить взгляд людей на мусор. Кроссовки Nuven – яркое доказательство того, что переработанные материалы такие же прочные, качественные и эстетические, как и новые. Или даже лучше.
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Покупатели отмечают, что им нравится широкий выбор оттенков кроссовок. Так, разработчики предлагают выбрать один из четырех цветов: белый, коричневый, темно-коричневый и черный.
Другие характеристики
- разноцветная подошва изготовлена из воздушных шаров и шин;
- материал кроссовок является практичным, прочным и долговечным;
- каучук обеспечивает идеальную посадку;
- подкладка изготовлена из 100-процентного бамбука – он действует как антибактериальное средство и препятствует появлению неприятного запаха;
- веганские кроссовки водонепроницаемые, а также – не скользят на влажных полах.
Экологические кроссовки, подошва которых сделана из переработанных воздушных шаров / Фото Undo for Tomorrow
Цена
Бренд запустил кроссовки на краудфандинговой платформе Indiegogo, где они получили международную поддержку более 600 покупателей. Количество пар ограничено. Стоимость модели – около 88 долларов. В компании обещают доставить заказы покупателям в августе 2021 года.