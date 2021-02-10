Audi представила элитный электрокар E-Tron GT: впечатляющие фото, характеристики
Немецкий автопроизводитель Audi представил новый электромобиль Audi e-tron GT. О нем часто отзываются как о конкуренте для автомобилей Tesla.
Источник:CarBuzz
Стоимость нового Audi e-tron GT стартует от 99,9 тысяч долларов. По предварительной информации, в США такие машины будут поставлять уже летом 2021 года.
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Основные характеристики электрокара
Мощность двигателя авто достигает 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 464 Нм. Чтобы разогнаться до 96 километров в час, машине нужно 3,9 секунды. Максимальная скорость – 245 километров в час.
Стоит заметить, что электромобиль может увеличить мощность до 522 лошадиных сил, а крутящий момент – до 472 Нм. Самый высокий уровень мощности достигает 590 лошадиных сил и 612 Нм.
Как отметили в Audi, базовая версия 2022 Audi e-tron GT может преодолевать на одной зарядке 383 километров. В салоне авто, к слову, есть 25,7-сантиметровый сенсорный дисплей.
Как выглядит новый электрокар E-tron GT / Фото Audi
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