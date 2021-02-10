Немецкий автопроизводитель Audi представил новый электромобиль Audi e-tron GT. О нем часто отзываются как о конкуренте для автомобилей Tesla.

Стоимость нового Audi e-tron GT стартует от 99,9 тысяч долларов. По предварительной информации, в США такие машины будут поставлять уже летом 2021 года.

Интересно Первая страна продала более электрокаров чем бензиновых авто: какая именно

Основные характеристики электрокара

Мощность двигателя авто достигает 469 лошадиных сил, а крутящий момент – 464 Нм. Чтобы разогнаться до 96 километров в час, машине нужно 3,9 секунды. Максимальная скорость – 245 километров в час.

Стоит заметить, что электромобиль может увеличить мощность до 522 лошадиных сил, а крутящий момент – до 472 Нм. Самый высокий уровень мощности достигает 590 лошадиных сил и 612 Нм.

Интересно! При самой высокой мощности двигателя авто сможет разогнаться до 96 километров в час за 3,1 секунды. Максимальная скорость достигнет 250 километров в час.

Как отметили в Audi, базовая версия 2022 Audi e-tron GT может преодолевать на одной зарядке 383 километров. В салоне авто, к слову, есть 25,7-сантиметровый сенсорный дисплей.

Как выглядит новый электрокар E-tron GT / Фото Audi