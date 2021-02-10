Audi представила елітний електрокар E-Tron GT: вражаючі фото, характеристики
Німецький автовиробник Audi представив новий електромобіль Audi e-tron GT. Про нього часто відгукуються як про конкурента для автомобілів Tesla.
Джерело:CarBuzz
Вартість нового Audi e-tron GT стартує від 99,9 тисяч доларів. За попередньою інформацією, у США такі машини поставлятимуть вже влітку 2021 року.
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Основні характеристики електрокара
Потужність двигуна авто сягає 469 кінських сил, а крутний момент – 464 Нм. Аби розігнатися до 96 кілометрів за годину, машині потрібно 3,9 секунди. Максимальна швидкість – 245 кілометрів за годину.
Варто зауважити, що електромобіль може збільшити потужність до 522 кінських сил, а крутного моменту – до 472 Нм. Найвищий рівень потужності сягає 590 кінських сил та 612 Нм.
Як наголосили в Audi, базова версія 2022 Audi e-tron GT може долати на одній зарядці 383 кілометрів. У салоні авто, до слова, є 25,7-сантиметровий сенсорний дисплей.
Який вигляд має новий електрокар E-tron GT / Фото Audi
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