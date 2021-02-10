Німецький автовиробник Audi представив новий електромобіль Audi e-tron GT. Про нього часто відгукуються як про конкурента для автомобілів Tesla.

Вартість нового Audi e-tron GT стартує від 99,9 тисяч доларів. За попередньою інформацією, у США такі машини поставлятимуть вже влітку 2021 року.

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Основні характеристики електрокара

Потужність двигуна авто сягає 469 кінських сил, а крутний момент – 464 Нм. Аби розігнатися до 96 кілометрів за годину, машині потрібно 3,9 секунди. Максимальна швидкість – 245 кілометрів за годину.

Варто зауважити, що електромобіль може збільшити потужність до 522 кінських сил, а крутного моменту – до 472 Нм. Найвищий рівень потужності сягає 590 кінських сил та 612 Нм.

Цікаво! При найвищій потужності двигуна авто зможе розігнатися до 96 кілометрів на годину за 3,1 секунди. Максимальна швидкість досягне 250 кілометрів на годину.

Як наголосили в Audi, базова версія 2022 Audi e-tron GT може долати на одній зарядці 383 кілометрів. У салоні авто, до слова, є 25,7-сантиметровий сенсорний дисплей.

Який вигляд має новий електрокар E-tron GT / Фото Audi