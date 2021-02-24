Таких еще нет в мире: армия США разрабатывает сверхмощный лазер
Армия США разрабатывает тактический лазер UPSL, который может стать самым мощным в истории. Он будет испарять цели с помощью коротких импульсов.
Источник:Daily Mail
Такой лазер будет в миллион раз мощнее остальных современных систем. Американцы стремятся получить рабочий прототип еще до августа 2022 года.
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Чем уникальная новая система
- Большинство современных систем стреляют в цель непрерывным лучом, пока она не вспыхнет или не расплавится.
- Зато новый тактический лазер UPSL сможет выдавать короткие импульсы – от 20 до 50 в секунду.
- Вместо того чтобы расплавить беспилотник, лазер USPL может испарить его внешнюю оболочку.
- Сделать это новой системе удастся всего лишь за 200 фемтосекунд (это – меньше чем секунда).
Другие подробности о UPSL
Американская армия не жалеет денег для разработки лазера. Ведь он позволит доли секунды на расстоянии уничтожать вражеские беспилотники, снаряды и ракеты – без человеческих потерь.
Заметим, что если такую систему использовать против человека, он может получить множество травм – начиная от легкого раздражения кожи и до постоянной слепоте.
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