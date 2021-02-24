Армія США розробляє тактичний лазер UPSL, який може стати найпотужнішим в історії. Він буде випаровувати цілі за допомогою коротких імпульсів.

Такий лазер буде у мільйон разів потужнішим за решту сучасних систем. Американці прагнуть отримати робочий прототип ще до серпня 2022 року.

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Чим унікальна нова система

Більшість сучасних систем стріляють у ціль безперервним променем, поки вона не спалахне або не розплавиться.

Натомість новий тактичний лазер UPSL зможе видавати короткі імпульси – від 20 до 50 у секунду.

Замість того, аби розплавити безпілотник, лазер USPL може випарувати його зовнішню оболонку.

Зробити це новій системі вдасться всього лише за 200 фемтосекунд (це – менше ніж секунда).

Інші подробиці про UPSL

Американська армія не шкодує грошей для розробки лазера. Адже він дасть можливість за частку секунди на відстані знищувати ворожі дрони, снаряди та ракети – без людських втрат.

Зауважимо, якщо таку систему використати проти людини, вона може отримати безліч травм – починаючи від легкого роздратування шкіри й аж до постійної сліпоти.

Довідка. За президентства Трампа армія США схвалила нову стратегію прискорення створення прототипів та розгортання різних видів зброї спрямованої енергії.