Пока детали неизвестны, однако предполагают, что контракт призван поддержать Украину в ее действующем конфликте с сепаратистами. Приобретенные машины будут использоваться как помощь союзникам или предоставляться для миротворческих миссий ООН.

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Что известно о грузовиках

Бортовые автомобили КрАЗ предназначены для доставки оборудования, запчастей, инструментов и ремонтных бригад к месту проведения аварийных работ. Они способны:

перевозить до 20 тонн груза, бригады ремонтников и обслуживающий персонал;

служить тягачом для буксировки прицепов, масса которых составляет 30 тонн.

Кроме того, грузовики отличаются возможностью эффективно работать в условиях полного бездорожья, ведь они имеют оригинальную систему очистки воздуха, широкопрофильные шины с регулировкой давления, межосевою и межколесную блокировки дифференциала.