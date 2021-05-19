Пока детали неизвестны, однако предполагают, что контракт призван поддержать Украину в ее действующем конфликте с сепаратистами. Приобретенные машины будут использоваться как помощь союзникам или предоставляться для миротворческих миссий ООН.
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Что известно о грузовиках
Бортовые автомобили КрАЗ предназначены для доставки оборудования, запчастей, инструментов и ремонтных бригад к месту проведения аварийных работ. Они способны:
- перевозить до 20 тонн груза, бригады ремонтников и обслуживающий персонал;
- служить тягачом для буксировки прицепов, масса которых составляет 30 тонн.