Всего на борт самолета загрузили 2 500 концентраторов. Транспортировку выполнили в кратчайшие сроки.

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Как пишет издание STAT Time, самолет сделал техническую остановку в Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Там его нужно было дозаправить.

Коммерческий директор "Авиалиний Антонова" Андрей Благовисный заверил, что компания хорошо подготовлена, чтобы быстро доставлять медицинское оборудование.

По его словам, в этом помогает опыт многолетней работы над программами гуманитарной помощи и проектам по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Наш самолет Ан-124-100 обеспечил быстрые погрузку и разгрузку этого срочного груза с выходом на рампу и большой грузоподъемностью,

– подчеркнул Благовисный.

Ситуация с COVID-19 в Индии

Ситуация с коронавирусом в большинстве индийских штатов остается напряженной. Во многих регионах пациенты с COVID-19 испытывают острую нехватку кислорода.

Не хватает и лекарств, средств защиты, а также квалифицированного медперсонала. Не выдерживают и похоронные бюро страны, людям часто отказывают в кремации умерших родственников.

Кислородные концентраторы собирают и фильтруют воздух, производя до 95% чистого кислорода, который затем можно вводить пациентам с помощью носовых катетеров или кислородных масок.

Справка. По состоянию на 18 мая в Индии подтвердили 25 228 996 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 278 719 человек.