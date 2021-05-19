Українська компанія отримала контракт на постачання вантажівок армії США / AutoKrAZ
Українська компанія AutoKrAZ отримала контракт на постачання підрозділу командного управління армії США вантажівок КрАЗ 4x4 та запчастин до них. Тривалість угоди становить три роки. Замовлення передбачає транспорт для персоналу, бортові вантажівки, цистерни з водою та паливом.
Наразі деталі невідомі, однак припускають, що контракт покликаний підтримати Україну в її чинному конфлікті з сепаратистами. Придбані машини використовуватимуться як допомога союзникам або нададуться для миротворчих місій ООН.