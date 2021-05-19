Наразі деталі невідомі, однак припускають, що контракт покликаний підтримати Україну в її чинному конфлікті з сепаратистами. Придбані машини використовуватимуться як допомога союзникам або нададуться для миротворчих місій ООН.

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