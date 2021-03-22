Из-за изменений климата Арктика, которая когда-то могла быть цветущей тундрой, может позеленеть снова. К такому выводу пришла группа ученых из США, Канады и Австралии.

Ученым удалось исследовать ДНК древних растений, собранных в озерных отложениях Арктики. Это помогло установить, что именно росло в Заполярье тысячи веков назад.

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Подробности об исследовании

Удалось выяснить, что за 100 тысяч лет ареал карликовой березы сместился на 400 километров к югу от Арктики. Так что вполне вероятно, что в прошлом Заполярья было зеленым.

Арктика нагревается очень быстро, способствуя расширению кустарниковых массивов с глобальными климатическими последствиями,

– говорится в исследовании.