Арктика може знову стати зеленою, – вчені попередили про наслідки потепління
Через зміни клімату Арктика, яка колись могла бути квітучою тундрою, ймовірно, позеленіє знову. Такого висновку дійшла група науковців із США, Канади та Австралії.
Науковцям вдалося дослідити ДНК стародавніх рослин, зібраних в озерних відкладеннях Арктики. Це допомогло встановити, що саме росло у Заполяр'ї тисячі століть тому.
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Подробиці про дослідження
Вдалося з'ясувати, що за 100 тисяч років ареал карликової берези змістився на 400 кілометрів на південь від Арктики. Отже, цілком ймовірно, що у минулому Заполяр'я було зеленим.
Арктика нагрівається надзвичайно швидко, сприяючи розширенню чагарникових масивів із глобальними кліматичними наслідками,
– мовиться у дослідженні.
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