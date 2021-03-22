Через зміни клімату Арктика, яка колись могла бути квітучою тундрою, ймовірно, позеленіє знову. Такого висновку дійшла група науковців із США, Канади та Австралії.

Науковцям вдалося дослідити ДНК стародавніх рослин, зібраних в озерних відкладеннях Арктики. Це допомогло встановити, що саме росло у Заполяр'ї тисячі століть тому.

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Подробиці про дослідження

Вдалося з'ясувати, що за 100 тисяч років ареал карликової берези змістився на 400 кілометрів на південь від Арктики. Отже, цілком ймовірно, що у минулому Заполяр'я було зеленим.

Арктика нагрівається надзвичайно швидко, сприяючи розширенню чагарникових масивів із глобальними кліматичними наслідками,

– мовиться у дослідженні.