Архитектурная студия Cushing Terrell реализовала проект самобытного горного дома, с которого открывается вид на ручей Rock Creek и остальной великолепный ландшафт. Дизайнеры создали пространство, в котором владельцам посчастливилось чувствовать себя частью природы.

Дом занимает участок земли, расположенный между ручьем и дорогой общего пользования. Разработчики отмечают, что это достаточно узкая территория, поэтому процесс проектирования и строительства был непростым, пишет homedit.

Читайте также: В Китае на 62 метра "перенесли" здание, которое весит 7600 тонн: впечатляющее видео Очевидно, что живописные пейзажи – весомая часть проекта, поэтому архитекторы позаботились об их приоритетности. Они создали полностью прозрачную стену, которая создает прочную связь с ландшафтом и запускает в дом много света. Кроме того, часть здания консольно простирается на 8 футов через край хребта.

Уникальный горный дом в Монтане / Фото homedit.com

Интерьер

Для интерьера была выбрана открытая и современная планировка, но с элементами деревенских мотивов. Так, архитекторы создали пространство, наполненное сельским характером и соответствующими деталями, но в конце концов выглядит стильным и современным. Главный фасад, который выходит на дорогу, закрыли сплошными стенами с небольшими отверстиями.

Таким образом, разработчики придумали довольно эклектичный дизайн, который уравновешивает элементы двух стилей.

Уникальный горный дом в Монтане / Фото homedit.com

В задней части здания преобладает современный дизайн – авторы проекта выбрали открытый и воздушный подход. В результате внутреннее и внешнее помещения стали тесно связаны между собой и имеют плавный переход.