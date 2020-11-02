Архітектурна студія Cushing Terrell реалізувала проєкт самобутнього гірського будинку, з якого відкривається вид на струмок Rock Creek та решту чарівного ландшафту. Дизайнери створили простір, в якому власникам пощастило відчувати себе частиною природи.

Будинок займає ділянку землі, розташовану між струмком та дорогою загального користування. Розробники відзначають, що це досить вузька територія, тож процес проєктування та будівництва був непростим, пише homedit.

Очевидно, що мальовничі краєвиди – вагома частина проєкту, тому архітектори подбали про їх пріоритетність. Вони створили повністю прозору стіну, що створює міцний зв’язок з ландшафтом та запускає в дім багато світла. Крім того, частина будівлі консольно простягається на 8 футів через край хребта.

Унікальний гірський будинок у Монтані / Фото homedit.com

Інтер'єр

Для інтер’єру було обрано відкрите та сучасне планування, але з елементами сільських мотивів. Так, архітектори створили простір, що наповнений сільським характером та відповідними деталями, але, зрештою, виглядає стильним та сучасним. Головний фасад, що виходить на дорогу, закрили суцільними стінами з невеликими отворами.

Таким чином, розробники вигадали досить еклектичний дизайн, який врівноважує елементи двох стилів.

Унікальний гірський будинок у Монтані / Фото homedit.com

У задній частині будівлі переважає сучасний дизайн – автори проєкту обрали відкритий та повітряний підхід. В результаті внутрішнє та зовнішнє приміщення стали тісно пов'язані між собою та мають плавний перехід.