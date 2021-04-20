Технологическая корпорация Apple запатентовала "Расширяющиеся бамперы для транспортных средств" (Extendable bumpers for vehicles). Вероятно, новую технологию, с помощью которой можно изменять длину автомобиля, применят при производстве первого электрокара компании.

Над технологией работали с 2019 года. По мнению разработчиков, она имеет множество преимуществ.

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Как это работает

Отмечается, что за бампером машины будет размещаться баллон, наполненный газом. Когда он получает соответствующий сигнал – бампер начинает надуваться. Важно, что "надувная подушка" надежно крепится благодаря шарнирам.

Apple запатентовала новую технологию – надувной бампер / Фото USPTO

Специалисты убеждены, что такое решение:

позволит производить автомобили компактными для парковки;

обеспечит неповторимое оформление передней части авто;

повысит уровень безопасности в случае ДТП.

Что известно об электромобиле от Apple

К сожалению, официальных данных о будущем электрокаре технологической корпорации очень мало. Отмечается, что электрическое авто появится не раньше 2024 года. Говорят, что партнерами компании могут стать LG и Magna International. Интересно, что одни из ключевых конкурентов Apple – Xiaomi и Huawei также заявили о своих намерениях начать производство электромобилей.