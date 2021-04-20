Технологічна корпорація Apple запатентувала "Розширювані бампери для транспортних засобів" (Extendable bumpers for vehicles). Ймовірно, нову технологію, за допомогою якої можна змінювати довжину автомобіля, застосують при виробництві першого електрокара компанії.

Над технологією працювали з 2019 року. На переконання розробників, вона має безліч переваг.

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Як це працює

Зазначається, що за бампером автівки розміщуватиметься балон, наповнений газом. Коли він отримує відповідний сигнал – бампер починає надуватися. Важливо, що "надувна подушка" надійно кріпиться завдяки шарнірам.

Apple запатентувала нову технологію – надувний бампер / Фото USPTO

Фахівці переконані, що таке рішення:

дозволить робити автомобілі компактнішими для паркування;

забезпечить неповторне оформлення передньої частини авто;

підвищить рівень безпеки у випадку ДТП.

Що відомо про електромобіль від Apple

На жаль, офіційних даних про майбутній електрокар технологічної корпорації дуже мало. Зазначається, що електричне авто з'явиться не раніше 2024 року. Подейкують, що партнерами компанії можуть стати LG та Magna International. Цікаво, що одні з ключових конкурентів Apple – Xiaomi та Huawei також заявили про свої наміри розпочати виробництво електромобілів.